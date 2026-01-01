Soyez Polis Lecture Musicale Bourges

Soyez Polis Lecture Musicale

10Bis Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Une lecture musicale pleine de poésie et d’émotion dans le cadre prestigieux du Palais Jacques Cœur.

Le Palais Jacques Cœur accueille une lecture théâtralisée et musicale d’hiver, proposée par le Duo Flagrant Délit, intitulée Soyez polis !! .

Ce spectacle mêle lecture expressive et accompagnement musical, autour de textes de Jacques Prévert, interprétés par Michèle Perronnet et accompagnée en musique par Anne-Marie Brot. Une rencontre subtile entre mots et notes, qui invite à la rêverie, à l’émotion et à la réflexion.

Présentée dans la Salle des Festins, cette lecture offre un moment culturel intimiste et chaleureux, idéal pour débuter l’année dans une ambiance conviviale et poétique.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

10Bis Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 21 04 71 double.coeur18@orange.fr

A musical reading full of poetry and emotion in the prestigious setting of the Palais Jacques C?ur.

