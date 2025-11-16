Soyez vous-même C.R.A.C. Fontenoy
Soyez vous-même
C.R.A.C. 21 château du tremblay Fontenoy Yonne
Début : 2025-11-16 15:30:00
fin : 2025-11-16
De Côme de Bellescize, mise en scène Sylvain Luquin
comédie dramatique, durée 1h15, avec Clothilde Vuillemin et Brigitte Sapin.
Soyez vous-même est un entretien d’embauche un peu particulier qui réunit, dans une entreprise qui produit et commercialise de la javel, une directrice aveugle dont la stratégie de communication confine au mysticisme et une jeune postulante au profil idéal, travailleuse et motivée. Très vite, l’enjeu professionnel disparaît au profit de questions existentielles, à la fois loufoques et inquiétantes. Entre grotesque, poésie, hystérie et questionnement philosophique, Soyez vous-même détourne les codes du huis clos et de la satire sociale pour
dessiner une comédie acide et déjantée où tous les moyens humiliation, menace, séduction, chantage sont bons pour tenter de parvenir à être soi-même.
places limitées, retenir sa place, dès que possible par mail au crac.fontenoy@wanadoo.fr……………participation libre. .
C.R.A.C. 21 château du tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté crac.fontenoy@wanadoo.fr
