Soyons fous Ciné Débat Cinéma Victor Hugo Besançon

Soyons fous Ciné Débat
Cinéma Victor Hugo 6 Rue Léon Gambetta Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-17 19:30:00
Le Club FACE Doubs en collaboration avec Beyond production et le cinéma Victor Hugo, organise une avant-première du long-métrage documentaire Soyons Fous au Cinéma Victor Hugo de Besançon.
Ce film met en lumière des personnes concernées par le handicap et par des troubles psychiques, à travers une expérience collective filmée avec sensibilité.
L’avant-première sera suivie d’un ciné-débat en présence d’un réalisateur et d’un acteur du film, pour échange .
Cinéma Victor Hugo 6 Rue Léon Gambetta Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté facegrandbesancon25@gmail.com
