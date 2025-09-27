SOYONS PHILOSOPHES CAFÉ PHILO Puisserguier

SOYONS PHILOSOPHES CAFÉ PHILO Puisserguier samedi 27 septembre 2025.

SOYONS PHILOSOPHES CAFÉ PHILO

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-09-27

Début : 2025-09-27

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2026-01-31

Tous les derniers samedis du mois, à 10h30, un café, une idée et un prétexte pour échanger !

Le but de ces rencontres est de refaire le monde le temps d’une discussion, en sortant des aprioris et des jugements à l’emporte-pièce. C’est apprendre à s’écouter et dialoguer ensemble sur des sujets de société, comme le faisaient les anciens autour d’un café tout en ayant la sensation d’avoir appris qch.

Que vous soyez expérimenté ou débutant en philo, nous vous proposons un rendez-vous d’une heure à la médiathèque pour apprendre, comprendre et échanger sur un thème que l’on retrouve dans notre vie quotidienne.

Premier RDV le samedi 27/09 à 10h30 Où et comment trouver les outils pour penser le monde ?

Le monde devient de plus en plus difficile à décrypter, que peut-on faire pour le comprendre?

La philosophie n’est pas faite pour une élite mais pour apporter des réponses concrètes.

Lors de cette rencontre, nous verrons où et comment trouver les ressources nécessaires pour se forger une opinion éclairée.

Samedi 25 octobre à 10h30 L’intelligence artificielle est-elle vraiment une intelligence ?

Samedi 29 novembre à 10h30 fin de vie, bioéthique, transhumanisme, comprendre les enjeux autour du corps et de la vie.

Samedi 31 janvier à 10h30 Quelle idée de la démocratie se fait-on ? .

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 65 40 67 01

English :

Every last Saturday of the month, at 10:30 a.m., a coffee, an idea and an excuse to chat!

The aim of these get-togethers is to remake the world in the space of a discussion, free from preconceived ideas and sweeping judgments. It’s about learning to listen to each other and talk together about social issues, just as the old-timers used to do over a cup of coffee, while still feeling like you’ve learned something.

German :

Jeden letzten Samstag im Monat um 10:30 Uhr: ein Kaffee, eine Idee und ein Vorwand, um sich auszutauschen!

Ziel dieser Treffen ist es, die Welt für die Dauer einer Diskussion neu zu gestalten, indem man Vorurteile und Vorverurteilungen hinter sich lässt. Es geht darum, einander zuzuhören und gemeinsam über gesellschaftliche Themen zu diskutieren, so wie es die Alten bei einer Tasse Kaffee taten, und dabei das Gefühl zu haben, etwas gelernt zu haben.

Italiano :

Ogni ultimo sabato del mese, alle 10.30, un caffè, un’idea e una scusa per chiacchierare!

L’obiettivo di questi incontri è quello di rimettere insieme il mondo per una chiacchierata, allontanandosi da preconcetti e giudizi affrettati. Si tratta di imparare ad ascoltarsi e a parlare insieme di temi sociali, proprio come facevano i vecchi davanti a un caffè, con la sensazione di aver imparato qualcosa.

Espanol :

Todos los últimos sábados de mes, a las 10.30 horas, un café, una idea y una excusa para charlar

El objetivo de estos encuentros es volver a poner el mundo en su sitio para charlar, huyendo de prejuicios y juicios de valor. Se trata de aprender a escucharse y a hablar juntos de temas sociales, como hacían los de antes con un café, sin dejar de tener la sensación de haber aprendido algo.

