Soyons Sport Edition 2025 Fumel 7 juillet 2025 19:30

Lot-et-Garonne

Soyons Sport Edition 2025 Place de la mairie Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 19:30:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-07-07

Séances gratuites de cardio/fitness aux quatre coins du territoire fumelois encadrées par Bertrand, l’animateur sportif de la ville ! Soyez Prêts ! Soyons Sport !

N’oubliez pas de vérifier les lieux de déroulement de chaque séance dans les photos ou bien sur la page Facebook de Soyons Sport Fumel.

Place de la mairie

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 89 service.com@mairiefumel.fr

English : Soyons Sport Edition 2025

Following the success of the 2023 edition, Soyons Sportif is back for 2024 with even more energy! Free cardio/fitness sessions in all four corners of Fumé, supervised by Bertrand, the town’s sports coordinator! Be Ready! Soyons Sport!

Check the facebook page for locations !

German :

Kostenlose Kardio-/Fitness-Sitzungen in allen Ecken von Fumel, betreut von Bertrand, dem Sportanimateur der Stadt! Seien Sie bereit! Soyons Sport!

Vergessen Sie nicht, die Orte, an denen die einzelnen Sitzungen stattfinden, in den Fotos oder auf der Facebook-Seite von Soyons Sport Fumel zu überprüfen.

Italiano :

Sessioni gratuite di cardio/fitness nei quattro angoli di Fumé, sotto la supervisione di Bertrand, il coordinatore sportivo della città! Preparatevi! Mettiamoci in forma!

Non dimenticate di controllare i luoghi di ogni sessione nelle foto o sulla pagina Facebook di Soyons Sport Fumel.

Espanol :

Sesiones gratuitas de cardio/fitness en los cuatro rincones de Fumé, supervisadas por Bertrand, el coordinador deportivo de la ciudad ¡Prepárate! ¡A ponerse en forma!

No olvides consultar los lugares de cada sesión en las fotos o en la página de Facebook de Soyons Sport Fumel.

L’événement Soyons Sport Edition 2025 Fumel a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Fumel Vallée du Lot