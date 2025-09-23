SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors Saint-Martin-Boulogne

Bad’huit Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais

Début : 2025-09-23

fin : 2026-06-16

SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors.

Séniors, envie de vous mettre au yoga sur chaise ?

Rejoignez-nous le mardi de 17h15 à 18h30 à Saint Martin Boulogne (quartier Bad’huit) pour un cours de yoga sur chaise en mini-groupe de 4 personnes.

Tarif 15€

Renseignements et inscriptions au 06 01 90 23 94 ou sozen.cotedopale@gmail.com .

Bad’huit Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94 sozen.cotedopale@gmail.com

