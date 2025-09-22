So’Zen Cours de yoga postural (sol/debout) en groupe de 10 personnes Boulogne-sur-Mer
So’Zen Cours de yoga postural (sol/debout) en groupe de 10 personnes Boulogne-sur-Mer lundi 22 septembre 2025.
So’Zen Cours de yoga postural (sol/debout) en groupe de 10 personnes
Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Début : 2025-09-22
fin : 2026-06-15
2025-09-22
Cours de yoga postural (sol/debout) en groupe de 10 personnes:
Le lundi de 17h15 à 18h30 à Boulogne-Sur-Mer (Quartier Saint-Michel)
Séance découverte 10€ .
Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94 sozen.cotedopale@gmail.com
