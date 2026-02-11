Spa family à l’Ozen

25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Pause douceur en famille ? On a l’endroit parfait pour ça. Au Spa Family, on se retrouve, on ralentit, on respire.

Chacun profite de la chaleur des bassins et de l’ambiance qui fait du bien. Accès de 2h. Réservation au 04 71 61 77 20.

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25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 20

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English :

Taking a family break? We’ve got the perfect place for it. At the Spa Family, you can meet up, slow down and breathe.

Everyone enjoys the warmth of the pools and the soothing atmosphere. 2-hour access. Reservations on 04 71 61 77 20.

L’événement Spa family à l’Ozen Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron