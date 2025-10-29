Spa family centre aquatique l’Ozen Monistrol-sur-Loire

Spa family centre aquatique l’Ozen

25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-29 09:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Accès espace détente en famille pour adulte et enfant.

25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 20

English :

Access to family relaxation area for adults and children.

German :

Zugang zum Entspannungsbereich für die ganze Familie für Erwachsene und Kinder.

Italiano :

Accesso all’area relax per adulti e bambini.

Espanol :

Acceso a la zona de descanso familiar para adultos y niños.

