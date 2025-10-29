Spa family centre aquatique l’Ozen Monistrol-sur-Loire
Spa family centre aquatique l’Ozen Monistrol-sur-Loire mercredi 29 octobre 2025.
Spa family centre aquatique l’Ozen
25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 09:00:00
fin : 2025-10-29 12:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Accès espace détente en famille pour adulte et enfant.
.
25 Boulevard François Mitterand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 20
English :
Access to family relaxation area for adults and children.
German :
Zugang zum Entspannungsbereich für die ganze Familie für Erwachsene und Kinder.
Italiano :
Accesso all’area relax per adulti e bambini.
Espanol :
Acceso a la zona de descanso familiar para adultos y niños.
L’événement Spa family centre aquatique l’Ozen Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron