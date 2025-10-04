SPACE PIERO AND THE TUTTI FUNKY – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

SPACE PIERO AND THE TUTTI FUNKY Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Ouvrez grand les oreilles, et sortez les paillettes : Space Piero & The TuTTi Funky débarquent pour une soirée haute en couleurs, cuivres en fusion et grooves zébrés à secouer les hanches les plus timides.Emmené par le flamboyant Space Piero — guitariste épris de liberté sonore et véritable ambianceur cosmique, le groupe déploie un cocktail musical aussi psychédélique que funky.Un power trio survitaminé (guitare, basse, batterie), une section cuivres bouillonnante (trompette, sax), des chœurs, des costumes étincelants, c’est une énergie scénique électrisante… tout est réuni pour une expérience live euphorisante.Après l’album Zebra Boogie (Part 1) , ils investissent la scène du Tempo pour un concert exceptionnel qui sera filmé et enregistré en live par le studios Muvida Objectif : graver cette fièvre collective dans un disque explosif — ZEBRA BOOGIE LIVE, à paraître en décembre 2025.Une soirée unique, festive, immersive, et inclassable !Concert Coup de pouce à des artistes de Gap .

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05