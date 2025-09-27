Spack Oba Hausgauen
10 rue du Vignoble Hausgauen Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00
1er Spack Oba sur inscription avant le 18/09/2025, après 18h
1er Spack Oba organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang de Hausgauen/Hundsbach.
Nous vous attendons nombreux, donneurs ou non, pour partager ce moment de convivialité!
Au menu Assiette froide composée de spack, charcuterie, salade de carottes et fromage, café.
Inscription (voir bulletin à télécharger) à retourner avant le 18 septembre 2025 .
10 rue du Vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 42 10 58 elise-68@live.fr
English :
1st Spack Oba registration before 18/09/2025, after 6 pm
German :
1. Spack Oba mit Anmeldung bis zum 18.09.2025, nach 18 Uhr
Italiano :
1° Spack Oba iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2025, dopo le 18:00
Espanol :
1er Spack Oba inscripción obligatoria antes del 18/09/2025, después de las 18h00
