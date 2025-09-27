Spack Oba Hausgauen

Spack Oba Hausgauen samedi 27 septembre 2025.

Spack Oba

10 rue du Vignoble Hausgauen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

1er Spack Oba sur inscription avant le 18/09/2025, après 18h

1er Spack Oba organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang de Hausgauen/Hundsbach.

Nous vous attendons nombreux, donneurs ou non, pour partager ce moment de convivialité!

Au menu Assiette froide composée de spack, charcuterie, salade de carottes et fromage, café.

Inscription (voir bulletin à télécharger) à retourner avant le 18 septembre 2025 .

10 rue du Vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 42 10 58 elise-68@live.fr

English :

1st Spack Oba registration before 18/09/2025, after 6 pm

German :

1. Spack Oba mit Anmeldung bis zum 18.09.2025, nach 18 Uhr

Italiano :

1° Spack Oba iscrizione obbligatoria entro il 18/09/2025, dopo le 18:00

Espanol :

1er Spack Oba inscripción obligatoria antes del 18/09/2025, después de las 18h00

L’événement Spack Oba Hausgauen a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme du Sundgau