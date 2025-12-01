Spactacle Le Petit Prince Cattenom

Spactacle Le Petit Prince

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Samedi 2025-12-13 15:00:00

2025-12-13

Offrez-vous une bulle de poésie avec ce spectacle sensible et visuel, mêlant musique et dessins de sable réalisés en direct.

Redécouvrez Le Petit Prince, ce récit intemporel qui parle à toutes les générations. Une plongée dans un univers tendre et philosophique, entre douce nostalgie et émerveillement. Les grains de sable glissent, la musique s’élève, les images naissent et disparaissent comme dans un rêve. Chaque tableau prend vie sous vos yeux, éphémère et vibrant, porté par la voix du conteur.Tout public

Cattenom 57570 Moselle Grand Est

Indulge yourself with this sensitive, visual show, combining music and live sand drawings.

Rediscover The Little Prince, a timeless tale that speaks to every generation. A plunge into a tender, philosophical universe of sweet nostalgia and wonder. The grains of sand glide by, the music soars, the images appear and disappear as if in a dream. Each painting comes to life before your eyes, ephemeral and vibrant, carried by the storyteller?s voice.

