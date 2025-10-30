Spam dans ta tête Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
Spam dans ta tête

vendredi 10 avril 2026
Spam dans ta tête
Du vendredi 10 au samedi 11 avril 2026 à partir de 20h30.
Durée du spectacle 55 minutes.

Théâtre Marie-Jeanne
56 rue Berlioz
Marseille 6e Arrondissement
Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-11
2026-04-10
Un dramaturge solitaire tente désespérément d’écrire une pièce. Quand tout à coup, on frappe à la porte…
De et avec Aurélien Weiss et Colin Durup
Théâtre absurde et clownesque par la Compagnie La Parataxe
Un dramaturge solitaire tente désespérément d’écrire une pièce. Quand tout à coup … on frappe à la porte. Sa première inspiration ? Ou simplement l’intervention d’un technicien ENEDIS ? Les idées vont les unes après les autres s’introduire dans son esprit pour venir brouiller les pistes entre le réel et son imaginaire, le poussant à écrire des choses aussi folles qu’une tragédie grecque, l’altercation avec un livreur de pizza-espion ou une série de flashs commerciaux. À moins que ça ne soit lui qui soit en train de chuter peu à peu dans la folie… .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A lonely playwright is desperately trying to write a play. Suddenly, there’s a knock on the door…
By and starring Aurélien Weiss and Colin Durup
Absurd and clownish theater by Compagnie La Parataxe
