Spam dans ta tête Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Spam dans ta tête

Du vendredi 10 au samedi 11 avril 2026 à partir de 20h30.

Durée du spectacle 55 minutes. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Un dramaturge solitaire tente désespérément d’écrire une pièce. Quand tout à coup, on frappe à la porte…

De et avec Aurélien Weiss et Colin Durup

Théâtre absurde et clownesque par la Compagnie La Parataxe

Un dramaturge solitaire tente désespérément d’écrire une pièce. Quand tout à coup … on frappe à la porte. Sa première inspiration ? Ou simplement l’intervention d’un technicien ENEDIS ? Les idées vont les unes après les autres s’introduire dans son esprit pour venir brouiller les pistes entre le réel et son imaginaire, le poussant à écrire des choses aussi folles qu’une tragédie grecque, l’altercation avec un livreur de pizza-espion ou une série de flashs commerciaux. À moins que ça ne soit lui qui soit en train de chuter peu à peu dans la folie… .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A lonely playwright is desperately trying to write a play. Suddenly, there’s a knock on the door…

By and starring Aurélien Weiss and Colin Durup

Absurd and clownish theater by Compagnie La Parataxe

