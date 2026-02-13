Sparghjera, CPIE A Rinascita – Corte, Corte

Sparghjera Samedi 11 avril, 09h00 CPIE A Rinascita – Corte Haute-Corse

Initié en 2022 par Universcience, le Printemps de l’esprit critique est un événement national et international qui promeut l’esprit critique auprès de tous les publics sur tous les territoires : « Inégalités sociales, nouvelles technologies, fonctionnement du système financier, précarités en tous genres, etc. La notion d’argent est présente dans chaque instant de notre vie et n’échappe pas à ses fausses idées, ses arguments trompeurs et ses fausses informations. Cette année, la thématique principale du Printemps de l’esprit critique sera l’argent et ses enjeux contemporains. »

À l’heure des réseaux sociaux et de l’accès instantané à l’information, de nombreux individus estiment pouvoir se passer de l’expertise médicale, pensant tout savoir simplement en consultant des contenus en ligne. Or, la plupart de ces informations sont mal vulgarisées, hors contexte, ou tout simplement erronées. Cette confusion favorise la propagation de croyances infondées et de comportements à risque, notamment dans des domaines cruciaux comme la santé mentale, la santé reproductive, l’alimentation et la nutrition, l’activité physique, la gestion des douleurs chroniques, la prévention des maladies infectieuses, le don du sang ou encore la vaccination. L’automédication et les diagnostics hasardeux s’en trouvent banalisés, exposant les individus à des conséquences parfois graves. Dans ce contexte, il est impératif de renforcer l’accès à une information scientifique fiable, claire et critique, pour permettre à chacun de faire des choix éclairés en matière de santé.

Dans le cadre du Printemps de l’esprit critique 2026 (19 mars – 5 avril), ce projet s’articule entre les deux thématiques fortes de l’esprit critique par le prisme des inégalités sociales et de l’accès à l’information scientifique et à la santé. Parce que ces problématiques concernent tout individu indépendamment de son niveau de vie, ce projet s’organise autour d’une journée événementielle grand public sur le thème des précarités sous toutes leurs formes.

CPIE A Rinascita – Corte 7 Rue du Colonel Feracci, 20250 Corte Corte 20250 Haute-Corse Corse 04 95 54 09 86

Journée événementielle sur le thème de l’argent et des précarités. Tables rondes, animations ludiques sur l’esprit critique, loto, troc géant.