SPARKLE SHOW – Pérols, 19 juin 2025 07:00, Pérols.

Hérault

SPARKLE SHOW ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Assistez à un cabaret burlesque près de chez vous !

Découvrez des univers, des personnalités et des femmes aux caractères bien trempés ! Entre amour de la scène, bienveillance du public et envie d’être ensemble, nos artistes vous donneront le goût de vous embarquer dans cette incroyable aventure !

N’attendez plus et venez voir par vous-même !

Un cabaret fantasque et pétillant

Le jeudi 19 juin, Boardwalk Factory, sous la direction artistique de Coney Bow, vous accueille pour redécouvrir les danses du siècle dernier dans une atmosphère fun et moderne. C’est une soirée bourrée de paillettes et d’effronteries qui vous attend !

AU PROGRAMME

Effeuillage burlesque,

Chair dance,

Comédies musicales,

Danses Rétro

Préventes en ligne 13€ (lien disponible dans la bio)

Sur place le soir même 15€ (paiement en espèces uniquement)

Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver votre billet pour vous assurer une place ! On a hâte de vous y voir ! .

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie

English :

Attend a burlesque cabaret near you!

Discover worlds, personalities and women with strong characters! With their love of the stage, the kindness of their audiences and their desire to be together, our artists will make you want to embark on this incredible adventure!

German :

Besuchen Sie ein Burlesque-Kabarett in Ihrer Nähe!

Entdecken Sie Welten, Persönlichkeiten und Frauen mit starken Charakteren! Zwischen der Liebe zur Bühne, dem Wohlwollen des Publikums und der Lust am Zusammensein werden unsere Künstler Sie auf den Geschmack bringen, sich auf dieses unglaubliche Abenteuer einzulassen!

Italiano :

Partecipate a un cabaret burlesque vicino a voi!

Scoprite un mondo di personaggi, personalità e donne dalla forte personalità! Con il loro amore per il palcoscenico, la gentilezza del pubblico e la voglia di stare insieme, le nostre artiste vi faranno venire voglia di imbarcarvi in questa incredibile avventura!

Espanol :

¡Asista a un cabaret burlesque cerca de usted!

Descubra un mundo de personajes, personalidades y mujeres con una fuerte personalidad Con su amor por el escenario, la amabilidad de su público y sus ganas de estar juntas, ¡nuestras artistas le darán ganas de embarcarse en esta increíble aventura!

L’événement SPARKLE SHOW Pérols a été mis à jour le 2025-05-25 par 34 OT MONTPELLIER