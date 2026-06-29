Sparkling Hallowine Oenocentre Ampélopsis Massingy

Informations pratiques

Massingy

Sparkling Hallowine

Oenocentre Ampélopsis 3 Rue de l’Église Massingy Côte-d’Or

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-11-11 20:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Frisson et amusement dans un Escape Game Outdoor entre bulles et légendes. Durant cette période de fête de la citrouille, Venez découvrir le Crémant de Bourgogne dans l’univers sombre et glaçant d’Halloween. Envahis par les spectres, les sorcières et les brigands, le Jardin de Bacchus et le Cirque de Vigne en Bulle se transforment en un lieu unique et extraordinairement cauchemardesque, au moment où la vigne se pare de ses couleurs automnales. Pendant 3 semaines, à travers un parcours bordé de scènes monstrueuses, d’ambiances sonores menaçantes, d’énigmes et de défis multiples, de personnages sortis des enfers et de films angoissants, Sparkling Hallowine fait trembler l’Oenocentre Ampélopsis et les visiteurs qui oseront s’y aventurer. VOTRE QUÊTE Percez le secret terrible qui hante le village de Massingy depuis si longtemps et lever sa malédiction. .

Oenocentre Ampélopsis 3 Rue de l’Église Massingy 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 15 12 domaine.brigand@wanadoo.fr

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English : Sparkling Hallowine

L’événement Sparkling Hallowine Massingy a été mis à jour le 2026-06-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)