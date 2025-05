Spartenza – Place Carli Marseille 1er Arrondissement, 5 juillet 2025 21:30, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Spartenza Samedi 5 juillet 2025 de 21h30 à 22h30.

Complet. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-07-05 21:30:00

fin : 2025-07-05 22:30:00

2025-07-05

Chants traditionnels siciliens

Chants traditionnels siciliens



Voilà des années maintenant que Maura Guerrera explore un territoire musical unique, composite et singulier, celui des traditions vocales de Sicile.



Attentive aux recherches académiques comme à celles des musiciens, compositeurs ou interprètes de ce trésor, elle en est par ailleurs une activiste joyeuse et habitée, que ce soit lors des concerts qu’elle donne ou dans ses enseignements. Elle a su convier à ses découvertes des musiciens de tous horizons, et c’est tout naturellement que la mandole et le guembri de Malik Ziad, avec lequel elle a développé une complicité avisée, l’accompagne aujourd’hui.



Mû par le souffle, ponctué de soupirs, sillonné de lieux et de personnages totémiques, le chant sicilien a traversé les siècles sans jamais s’altérer. Il répond aux horizons, les déchire ou les apaise sans jamais les trahir.

Maura Guerrera I voix et tambourin

Malik Ziad I mandole, guembri, karkabou, bendir, voix .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

