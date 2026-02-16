Spartenza Maura Guerrera, Malik Ziad, Manu Théron La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Spartenza Maura Guerrera, Malik Ziad, Manu Théron

Vendredi 6 mars 2026 de 19h à 22h.

Vendredi soir. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Quand la voix lumineuse et habitée de Maura Guerrera rencontre le mandole et le guembri de Malik Ziad, les traditions vocales de Sicile s’imprègnent de mélodies et de rythmes exaltés de Méditerranée…

À l’écoute des vibrations qui la traversent, le duo enrichi de la présence sensible et la voix vibrante de Manu Thèron, nous transporte d’une rive à l’autre de la Mare Nostrum, dans un voyage sonore profond et intense.



SPARTENZA est le mot sicilien pour définir le départ, la séparation, l’éloignement. C’est un port ouvert, un abri pour tous ces hommes et femmes qui ont essayé de partir et ont échoué, ceux qui sont partis et songent au retour, ceux qui se sont laissés adopter par un port lointain, en tissant leurs propres traditions et mélodies avec celles de l’autre. Cette création a vu le jour en 2018, à la Cité de la Musique de Marseille.



Distribution

Maura Guerrera: voix, tambourin

Malik Ziad: mandole, gumbri, voix

Manu Théron: voix, Bendhir .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When Maura Guerrera’s luminous, inhabited voice meets Malik Ziad’s mandola and guembri, the vocal traditions of Sicily are imbued with the exalted melodies and rhythms of the Mediterranean?

L’événement Spartenza Maura Guerrera, Malik Ziad, Manu Théron Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille