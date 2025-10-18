Spassighjata silvagnola : tra castagnetti è architettura rurale in Nucariu Maison du Parc (Casa Paoletti), hameau de Petricaghju – commune de Nucariu Nocario
Spassighjata silvagnola : tra castagnetti è architettura rurale in Nucariu Maison du Parc (Casa Paoletti), hameau de Petricaghju – commune de Nucariu Nocario samedi 18 octobre 2025.
Spassighjata silvagnola : tra castagnetti è architettura rurale in Nucariu Samedi 18 octobre, 10h00 Maison du Parc (Casa Paoletti), hameau de Petricaghju – commune de Nucariu Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T14:30:00
Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T14:30:00
Spassighjata silvagnola : tra castagnetti è architettura rurale in Nucariu
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE de Corse et la Communauté de communes de Castagniccia-Casinca vous invitent à une promenade patrimoniale sur la commune de Nucariu, à la découverte de ses richesses bâties, naturelles, religieuses, rurales et vernaculaires.
Le parcours :
Un itinéraire d’environ 6 km, empruntant en grande partie des anciens chemins muletiers en forêt, permettra d’apprécier à la fois le patrimoine culturel et la richesse paysagère du territoire.
Samedi 18 octobre 2025 – 10h00
Rendez-vous : Maison du Parc (Casa Paoletti), hameau de Petricaghju – commune de Nucariu
Prévoir une tenue adaptée (chaussures de sport) ainsi qu’un encas.
Contact référent :
Jean-Emmanuel Vittori – Vittori@orange.fr – 0786452339
Maison du Parc (Casa Paoletti), hameau de Petricaghju – commune de Nucariu Maison du Parc, nocario Nocario 20229 Haute-Corse Corse [{« link »: « mailto:Vittori@orange.fr »}]
Spassighjata silvagnola : tra castagnetti è architettura rurale in Nucariu
©visite Corsica