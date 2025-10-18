Spassighjata silvagnola : tra castagnetti è architettura rurale in Nucariu Maison du Parc (Casa Paoletti), hameau de Petricaghju – commune de Nucariu Nocario

Spassighjata silvagnola : tra castagnetti è architettura rurale in Nucariu Samedi 18 octobre, 10h00 Maison du Parc (Casa Paoletti), hameau de Petricaghju – commune de Nucariu Haute-Corse

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE de Corse et la Communauté de communes de Castagniccia-Casinca vous invitent à une promenade patrimoniale sur la commune de Nucariu, à la découverte de ses richesses bâties, naturelles, religieuses, rurales et vernaculaires.

Le parcours :

Un itinéraire d’environ 6 km, empruntant en grande partie des anciens chemins muletiers en forêt, permettra d’apprécier à la fois le patrimoine culturel et la richesse paysagère du territoire.

Samedi 18 octobre 2025 – 10h00

Rendez-vous : Maison du Parc (Casa Paoletti), hameau de Petricaghju – commune de Nucariu

Prévoir une tenue adaptée (chaussures de sport) ainsi qu’un encas.

Contact référent :

Jean-Emmanuel Vittori – Vittori@orange.fr – 0786452339

Jean-Emmanuel Vittori – Vittori@orange.fr – 0786452339

