Specacle de danse orientale et couscous maison

Le vent des îles Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le restaurant le Vent des îles à Châteauneuf-du-Faou vous invite à un spectacle de dans orientale et couscous maison.

> a partir de 19h30

> entrée gratuite

Couscous maison et coupe glacée exotique à 22€

Téléphone et réservation: 02 98 81 74 62 .

Le vent des îles Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 74 62

L’événement Specacle de danse orientale et couscous maison Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-01-26 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou