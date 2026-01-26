Specacle de danse orientale et couscous maison Châteauneuf-du-Faou
Specacle de danse orientale et couscous maison
Le vent des îles Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2026-02-07 19:30:00
Le restaurant le Vent des îles à Châteauneuf-du-Faou vous invite à un spectacle de dans orientale et couscous maison.
> a partir de 19h30
> entrée gratuite
Couscous maison et coupe glacée exotique à 22€
Téléphone et réservation: 02 98 81 74 62 .
Le vent des îles Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 74 62
