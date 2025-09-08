Specatcle humour les 2 derniers amis du monde Rue Jules Ferry Raon-l’Étape

Specatcle humour les 2 derniers amis du monde

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape Vosges

Les Décaféinés, dans ce nouveau spectacle, ils vous livrent leur vision percutante du monde actuel. Ce monde où Instagram est devenu LA nouvelle religion, où les codes Netflix sont devenus la seule chose qu’on partage, et où un petit désaccord sur le temps de cuisson des eufs mollets peut occuper toute une journée de débat sur BFMTV.

Tout est super bien foutu pour qu’on s’embrouille, l’amitié est en voie de disparition, et Rémi et Clément sont, malgré toutes leurs différences, les 2 derniers amis du monde. Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller … et être enfin comme tout le monde !

En espérant par contre que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle … Remarquez, vous pouvez aussi venir seul !Adultes

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 51 71 51 LesAmisRaonnaisDuTheatre@gmail.com

English :

In their new show, Les Décaféinés bring you their hard-hitting vision of today’s world. A world where Instagram has become THE new religion, where Netflix codes have become the only thing we share, and where a minor disagreement over the cooking time of soft-boiled eggs can occupy an entire day of debate on BFMTV.

Everything’s designed to confuse us, friendship is on the way out, and Rémi and Clément are, despite all their differences, the last 2 friends in the world. To fit in, they’re going to do everything they can to confuse each other… and finally be like everyone else!

Hopefully, you’ll be able to get together with someone to see this show… Mind you, you can also come on your own!

German :

Les Décaféinés, in dieser neuen Show, erzählen sie Ihnen ihre schlagkräftige Vision der heutigen Welt. Die Welt, in der Instagram DIE neue Religion geworden ist, in der die Netflix-Codes das Einzige sind, was wir teilen, und in der eine kleine Meinungsverschiedenheit über die Kochzeit von Eiern einen ganzen Tag lang eine Debatte auf BFMTV ausfüllen kann.

Alles ist supergut durchdacht, damit man sich in die Quere kommt, Freundschaft ist vom Aussterben bedroht und Rémi und Clément sind trotz all ihrer Unterschiede die letzten beiden Freunde auf der Welt. Um dazuzugehören, beschließen sie, alles zu tun, um sich zu verwirren … und endlich so zu sein wie alle anderen!

Wir hoffen, dass Sie sich mit jemandem einigen können, um sich diese Aufführung anzusehen … Sie können auch alleine kommen!

Italiano :

Con il loro nuovo spettacolo, Les Décaféinés vi propongono la loro visione del mondo di oggi. Un mondo in cui Instagram è diventato LA nuova religione, in cui i codici Netflix sono diventati l’unica cosa che condividiamo e in cui un piccolo disaccordo sul tempo di cottura delle uova alla coque può occupare un’intera giornata di dibattito su BFMTV.

Tutto è progettato per confonderci, l’amicizia è in via di estinzione e Rémi e Clément sono, nonostante tutte le loro differenze, gli ultimi due amici rimasti al mondo. Per integrarsi, hanno deciso di fare tutto il possibile per confondersi l’un l’altro… e finalmente essere come tutti gli altri!

Speriamo che accettiate di venire a vedere questo spettacolo con qualcun altro… Ma potete anche venire da soli!

Espanol :

En su nuevo programa, Les Décaféinés te traen su visión contundente del mundo actual. Un mundo en el que Instagram se ha convertido en LA nueva religión, en el que los códigos de Netflix se han convertido en lo único que compartimos y en el que un pequeño desacuerdo sobre el tiempo de cocción de los huevos pasados por agua puede ocupar todo un día de debate en BFMTV.

Todo está diseñado para confundirnos, la amistad está en vías de extinción, y Rémi y Clément son, a pesar de todas sus diferencias, los 2 últimos amigos que quedan en el mundo. Para integrarse, deciden hacer todo lo posible para confundirse… ¡y ser por fin como los demás!

Esperamos que acepte venir a ver este espectáculo con otra persona… Pero también puede venir solo

