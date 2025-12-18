Specatcle Jonglage, poésie et animations lumineuses Andlau
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01 16:45:00
2026-02-01
Spectacle de réouverture
Par la Compagnie Libellune
La Seigneurie rouvre ses portes et invite la compagnie Libellune pour fêter l’évènement.
Au programme un spectacle inédit et sur mesure mêlant jonglage, poésie et animations lumineuses. Une après-midi placée sous le signe de la couleur et de la bonne humeur en plein coeur de l’hiver.
Tout public .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
English :
Reopening show
