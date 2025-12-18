Specatcle Jonglage, poésie et animations lumineuses Andlau

Specatcle Jonglage, poésie et animations lumineuses

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 16:45:00

2026-02-01

Spectacle de réouverture

Par la Compagnie Libellune

La Seigneurie rouvre ses portes et invite la compagnie Libellune pour fêter l’évènement.

Au programme un spectacle inédit et sur mesure mêlant jonglage, poésie et animations lumineuses. Une après-midi placée sous le signe de la couleur et de la bonne humeur en plein coeur de l’hiver.

Tout public .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

Reopening show

