SPECATCLE LES LUTINS DU CARLIT + ATELIER CIRQUE Formiguères
SPECATCLE LES LUTINS DU CARLIT + ATELIER CIRQUE Formiguères mercredi 18 février 2026.
SPECATCLE LES LUTINS DU CARLIT + ATELIER CIRQUE
12 Route de Mont Louis Formiguères Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Venez découvrir le spectacle les lutins du Carlit à la salle des associations. Le spectacle sera suivi d’un atelier cirque et de maquillage pour enfants…
.
12 Route de Mont Louis Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the show Les lutins du Carlit at the Salle des Associations. The show will be followed by a circus workshop and face painting for children…
L’événement SPECATCLE LES LUTINS DU CARLIT + ATELIER CIRQUE Formiguères a été mis à jour le 2026-01-27 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES