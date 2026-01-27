SPECATCLE LES LUTINS DU CARLIT + ATELIER CIRQUE Formiguères

SPECATCLE LES LUTINS DU CARLIT + ATELIER CIRQUE

12 Route de Mont Louis Formiguères Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Venez découvrir le spectacle les lutins du Carlit à la salle des associations. Le spectacle sera suivi d’un atelier cirque et de maquillage pour enfants…

12 Route de Mont Louis Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35

English :

Come and discover the show Les lutins du Carlit at the Salle des Associations. The show will be followed by a circus workshop and face painting for children…

