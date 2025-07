Specatcle Une bonne équipe avant la tempête par la Compagnie Chien Caillou Haras Nationaux Villeneuve-sur-Lot

Haras Nationaux 12 Rue de Bordeaux Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-07-19 16:30:00

2025-07-19

Bravons la tempête tous ensemble, après la tempête vient le beau temps !

Tout public.

English : Specatcle Une bonne équipe avant la tempête par la Compagnie Chien Caillou

Let’s brave the storm together after the storm comes the good weather!

All ages.

German :

Lasst uns alle zusammen dem Sturm trotzen, nach dem Sturm kommt das gute Wetter!

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Affrontiamo insieme la tempesta dopo la tempesta arriva il bel tempo!

Tutti gli spettatori.

Espanol :

Enfrentémonos juntos a la tormenta: ¡después de la tormenta viene el buen tiempo!

Todos los públicos.

