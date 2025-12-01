Spécial célibataires, Réveillon St Sylvestre Dijon Dijon
Spécial célibataires, Réveillon St Sylvestre Dijon Dijon mercredi 31 décembre 2025.
Spécial célibataires, Réveillon St Sylvestre
Dijon 2, bd Clemenceau Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 21:00:00
fin : 2026-01-01 05:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Pour rencontrer d’autres célibataires et faire la fête dans une super ambiance ! .
Dijon 2, bd Clemenceau Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Spécial célibataires, Réveillon St Sylvestre
L’événement Spécial célibataires, Réveillon St Sylvestre Dijon a été mis à jour le 2025-12-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)