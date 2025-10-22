Spécial familles Goûter sur le feu Altenach

Spécial familles Goûter sur le feu

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-22 14:00:00

2025-10-22

Animation spéciale familles

Après une balade au cœur de la forêt et la confection de cabanes pour s’abriter et jouer, apprenez à allumer un feu sans briquet pour cuire des pommes d’amour, du pop-corn et d’autres chamallows. Faites le plein d’idées culinaires pour vos prochaines pauses pique-nique réconfortantes !

Inscription obligatoire avant le mardi 21 octobre.

20 places. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

After a walk in the heart of the forest and making huts, learn how to light a fire without a lighter to cook apples, popcorn and marshmallows. Registration required

German :

Nach einem Spaziergang durch den Wald und dem Bau von Hütten lernst du, wie man ein Feuer ohne Feuerzeug anzündet, um Liebesäpfel, Popcorn und Marshmallows zu backen. Anmeldung erforderlich

Italiano :

Dopo una passeggiata nel cuore del bosco e la costruzione di case sugli alberi, impariamo ad accendere il fuoco senza accendino per cucinare mele, popcorn e marshmallow. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Después de un paseo por el corazón del bosque y de hacer casitas en los árboles, aprende a encender fuego sin mechero para cocinar manzanas, palomitas y malvaviscos. Inscripción obligatoria

