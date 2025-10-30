Special Halloween au Chateau de Villebois Lavalette Villebois-Lavalette

Au chateau Villebois-Lavalette Charente

Début : Jeudi 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-30

Spécial Halloween venez vous faire peur au Château de Villebois-Lavalette !!! Participation costumées bienvenue !!! Après-midi et soirée jeux et frissons avec la Compagnie Estocade.

Au chateau Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 28 44 infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr

English :

Halloween special come and get scared at the Château de Villebois-Lavalette!!!! Costumes welcome! Afternoon and evening: games and thrills with Compagnie Estocade.

German :

Halloween-Special gruseln Sie sich im Schloss von Villebois-Lavalette!!! Kostümierte Teilnahme willkommen!!! Nachmittags und abends: Spiele und Grusel mit der Compagnie Estocade.

Italiano :

Speciale Halloween venite a spaventarvi al Castello di Villebois-Lavalette!!! I costumi sono benvenuti! Pomeriggio e sera: giochi e brividi con la Compagnie Estocade.

Espanol :

Especial Halloween ¡¡¡Venga a pasar miedo al Château de Villebois-Lavalette!!! ¡Se admiten disfraces! Tarde y noche: juegos y emociones con la Compagnie Estocade.

L’événement Special Halloween au Chateau de Villebois Lavalette Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme du Sud Charente