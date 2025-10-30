Special Halloween au Chateau de Villebois Lavalette Villebois-Lavalette
Début : Jeudi 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
Spécial Halloween venez vous faire peur au Château de Villebois-Lavalette !!! Participation costumées bienvenue !!! Après-midi et soirée jeux et frissons avec la Compagnie Estocade.
Au chateau Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 28 44 infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr
English :
Halloween special come and get scared at the Château de Villebois-Lavalette!!!! Costumes welcome! Afternoon and evening: games and thrills with Compagnie Estocade.
German :
Halloween-Special gruseln Sie sich im Schloss von Villebois-Lavalette!!! Kostümierte Teilnahme willkommen!!! Nachmittags und abends: Spiele und Grusel mit der Compagnie Estocade.
Italiano :
Speciale Halloween venite a spaventarvi al Castello di Villebois-Lavalette!!! I costumi sono benvenuti! Pomeriggio e sera: giochi e brividi con la Compagnie Estocade.
Espanol :
Especial Halloween ¡¡¡Venga a pasar miedo al Château de Villebois-Lavalette!!! ¡Se admiten disfraces! Tarde y noche: juegos y emociones con la Compagnie Estocade.
