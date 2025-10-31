SPÉCIAL HALLOWEEN AUTOUR DE LA MORT AU MOYEN ÂGE COUVENT DES JACOBINS Toulouse

Cette déambulation immersive vous invite à explorer les différentes facettes de la mort au Moyen Âge au cœur d’un monument historique. Attention certains aspects macabres de la vie médiévale vous seront dévoilés, et des sujets pour le moins surprenants y seront abordés !

Les interventions lèvent le voile sur les pratiques, croyances et symboles liés à la mort au Moyen Âge. De la préparation du corps aux gestes du deuil, en passant par la répartition sociale des sépultures, vous découvrirez un univers où le dernier voyage était codifié jusque dans les moindres détails.

– La chapelle Saint-Antonin découvrez ce lieu de sépulture réservé au clergé, véritable cœur spirituel des rites funéraires monastiques et chapelle funéraire du Couvent des Jacobins.

– Les plates tombes et l’iconographie apprenez à lire les symboles sculptés dans la pierre, indices précieux sur la vie, le statut et la foi des défunts.

– Les métiers du funéraire fossoyeurs, porteurs, pleureuses… explorez les professions et confréries qui accompagnaient le défunt de son dernier souffle à l’inhumation.

– Les croyances et reliques entre protection spirituelle et quête de salut, découvrez l’importance des reliques et des objets déposés auprès du défunt.

– L’aspect social de la mort nobles, religieux et peuple reposaient dans des espaces distincts une organisation qui traduisait, même dans la mort, les hiérarchies terrestres.

La visite s’achève à la lueur tamisée. Un médiateur culturel vous lira des récits d’épouvante inspirés de chroniques médiévales. Entre légendes locales et faits réels, laissez vous emporter par ces histoires qui mêlent mystère, superstition et l’ombre de la Grande Faucheuse.

– Jauge limitée à 25 personnes pour une immersion optimale.

– Dès 12 ans (veillez à prendre en compte le thème de cette visite).

– Habillez vous chaudement car les soirées peuvent être fraîches en cette saison. 7.5 .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

This immersive tour invites you to explore the various facets of death in the Middle Ages in the heart of a historic monument. Be warned: some macabre aspects of medieval life will be revealed, and some surprising subjects will be tackled!

German :

Dieser immersive Spaziergang lädt Sie dazu ein, die verschiedenen Facetten des Todes im Mittelalter in einem historischen Monument zu erkunden. Achtung: Es werden einige makabre Aspekte des mittelalterlichen Lebens enthüllt und überraschende Themen angesprochen!

Italiano :

Questo tour immersivo vi invita a esplorare le diverse sfaccettature della morte nel Medioevo nel cuore di un monumento storico. Attenzione: saranno svelati alcuni aspetti macabri della vita medievale e saranno affrontati argomenti sorprendenti!

Espanol :

Esta visita inmersiva le invita a explorar las diferentes facetas de la muerte en la Edad Media en el corazón de un monumento histórico. Atención: ¡se desvelarán algunos aspectos macabros de la vida medieval y se abordarán temas sorprendentes!

