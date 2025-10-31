SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT » Agde
SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT » Agde vendredi 31 octobre 2025.
SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT »
Route de Sète Agde Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Enigme à partager en famille Le Professeur Maraval, un passionné des créatures d’Halloween a disparu.
À la tombée du jour, découvrez les secrets de ces animaux et percez le mystère de cette disparition.
Le Professeur Maraval, un passionné des créatures d’Halloween a disparu.
A la tombée du jour, découvrez les secrets de ces animaux et percez le mystère de cette disparition.
> Informations au 04.67.01.60.23
> Gratuit pour les moins de 3 ans
# HALLOWEEN .
Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr
English :
An enigma to share with the whole family.
German :
Rätsel, das mit der ganzen Familie geteilt werden kann.
Italiano :
Un indovinello da condividere con tutta la famiglia: il professor Maraval, amante delle creature di Halloween, è scomparso.
Al calar della notte, scoprite i segreti di questi animali e svelate il mistero della loro scomparsa.
Espanol :
Una adivinanza para compartir con toda la familia.
L’événement SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT » Agde a été mis à jour le 2025-09-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE