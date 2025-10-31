SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT » Agde

SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT » Agde vendredi 31 octobre 2025.

SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT »

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

Enigme à partager en famille Le Professeur Maraval, un passionné des créatures d'Halloween a disparu.
À la tombée du jour, découvrez les secrets de ces animaux et percez le mystère de cette disparition.
Le Professeur Maraval, un passionné des créatures d’Halloween a disparu.
A la tombée du jour, découvrez les secrets de ces animaux et percez le mystère de cette disparition.

> Informations au 04.67.01.60.23
> Gratuit pour les moins de 3 ans

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23  accueil@adena-bagnas.fr

English :

An enigma to share with the whole family.

German :

Rätsel, das mit der ganzen Familie geteilt werden kann.

Italiano :

Un indovinello da condividere con tutta la famiglia: il professor Maraval, amante delle creature di Halloween, è scomparso.
Al calar della notte, scoprite i segreti di questi animali e svelate il mistero della loro scomparsa.

Espanol :

Una adivinanza para compartir con toda la familia.

