SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT » Agde

SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT » Agde vendredi 31 octobre 2025.

SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT »

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Enigme à partager en famille Le Professeur Maraval, un passionné des créatures d’Halloween a disparu.

À la tombée du jour, découvrez les secrets de ces animaux et percez le mystère de cette disparition.

Le Professeur Maraval, un passionné des créatures d’Halloween a disparu.

A la tombée du jour, découvrez les secrets de ces animaux et percez le mystère de cette disparition.

> Informations au 04.67.01.60.23

> Gratuit pour les moins de 3 ans

# HALLOWEEN .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

English :

An enigma to share with the whole family.

German :

Rätsel, das mit der ganzen Familie geteilt werden kann.

Italiano :

Un indovinello da condividere con tutta la famiglia: il professor Maraval, amante delle creature di Halloween, è scomparso.

Al calar della notte, scoprite i segreti di questi animali e svelate il mistero della loro scomparsa.

Espanol :

Una adivinanza para compartir con toda la familia.

L’événement SPECIAL HALLOWEEN « LE MONDE DE LA NUIT » Agde a été mis à jour le 2025-09-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE