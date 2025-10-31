Spécial Halloween | Mystère et maléfice Pierrefonds

Spécial Halloween | Mystère et maléfice Pierrefonds vendredi 31 octobre 2025.

Spécial Halloween | Mystère et maléfice

Rue Viollet-le-Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

À chaque fête d’Halloween, les créatures enfermées dans les pierres du château de Pierrefonds s’éveillent à la vie. Cette année, l’une d’elles a décidé de perturber cet étrange enchantement menaçant l’équilibre entre son monde fantastique et celui des humains.

Investigateurs, prenez votre courage à deux mains et allez confronter les témoignages des gardiens nocturnes du château Gobelin, sirène, cyclope, homme-rat, gargouille, faunesse, diable écarlate et minotaure vous attendent ! Réunissez les indices et démasquez le coupable…

Vous aurez 1 h…!

Avec la compagnie du bord des mondes.

Pensez à réserver en ligne sur https://www.chateau-pierrefonds.fr/

Rue Viollet-le-Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 72 72 pierrefonds@monuments-nationaux.fr

English :

Every Halloween, the creatures trapped in the stones of Pierrefonds Castle awaken to life. This year, one of them has decided to disrupt this strange enchantment, threatening the balance between his fantasy world and that of humans.

Investigators, take courage and confront the testimonies of the castle’s nocturnal guardians: goblins, mermaids, cyclops, rat men, gargoyles, fauns, scarlet devils and minotaurs await you! Piece together the clues and unmask the culprit?

You’ve got 1 hour!

With compagnie du bord des mondes.

Book online at https://www.chateau-pierrefonds.fr/

German :

Jedes Jahr zu Halloween erwachen die in den Steinen des Schlosses von Pierrefonds eingeschlossenen Kreaturen zum Leben. In diesem Jahr hat eine dieser Kreaturen beschlossen, diesen seltsamen Zauber zu stören und das Gleichgewicht zwischen ihrer Fantasiewelt und der Welt der Menschen zu gefährden.

Ermittler, nehmen Sie Ihren Mut zusammen und stellen Sie sich den Aussagen der nächtlichen Wächter des Schlosses: Goblin, Meerjungfrau, Zyklop, Rattenmann, Gargoyle, Faunesse, scharlachroter Teufel und Minotaurus warten auf Sie! Sammeln Sie die Indizien und entlarven Sie den Täter!

Sie haben 1 Stunde Zeit…!

Mit dem Ensemble du bord des mondes.

Denken Sie daran, online zu buchen unter https://www.chateau-pierrefonds.fr/

Italiano :

Ogni Halloween, le creature intrappolate nelle pietre del castello di Pierrefonds si risvegliano in vita. Quest’anno, una di loro ha deciso di interrompere questo strano incantesimo, minacciando l’equilibrio tra il suo mondo fantastico e quello degli umani.

Investigatori, trovate il coraggio di affrontare le testimonianze dei guardiani notturni del castello: goblin, sirene, ciclopi, uomini ratto, gargoyle, fauni, diavoli scarlatti e minotauri vi aspettano! Riuscire a mettere insieme gli indizi e smascherare il colpevole?

Avete un’ora di tempo!

Con la compagnia du bord des mondes.

Ricordatevi di prenotare online su https://www.chateau-pierrefonds.fr/

Espanol :

Cada Halloween, las criaturas atrapadas en las piedras del castillo de Pierrefonds despiertan a la vida. Este año, una de ellas ha decidido perturbar este extraño encantamiento, amenazando el equilibrio entre su mundo de fantasía y el de los humanos.

Investigadores, armaos de valor para enfrentaros a los testimonios de los guardianes nocturnos del castillo: ¡os esperan duendes, sirenas, cíclopes, hombres rata, gárgolas, faunos, diablos escarlata y minotauros! Descifra las pistas y desenmascara al culpable?

¡Tienes 1 hora!

Con la compañía du bord des mondes.

Recuerde reservar en línea en https://www.chateau-pierrefonds.fr/

L’événement Spécial Halloween | Mystère et maléfice Pierrefonds a été mis à jour le 2025-10-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme