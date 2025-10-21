Spécial Halloween | Pierrefonds, entre ombres et mystères Pierrefonds

Spécial Halloween | Pierrefonds, entre ombres et mystères Pierrefonds mardi 21 octobre 2025.

Spécial Halloween | Pierrefonds, entre ombres et mystères

Rue Viollet-le-Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Le château de Pierrefonds a vu défiler bien des propriétaires… mais, de destins tragiques en ruines oubliées, aucun n’en a vraiment profité ! Quand l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie, fascinés par le romantisme, décident de lui redonner vie le XIXe siècle se passionne pour le spiritisme et les sciences occultes…

Alors comment oserez-vous franchir les portes de cet édifice à la fois grandiose, magnifique et plein de mystères ? Pour laisser aller votre imagination bien sûr ! Et partir à la rencontre de pièces dérobées, d’histoires fantastiques et d’un peuple de statues parfois inquiétantes !

À la manière des artistes du XIXe siècle, imagine et réalise en papier un décor lugubre, inspiré des lieux et de l’univers étrange du château… Une expérience à la fois artistique, historique… et un brin macabre !

Billetterie sur place.

Rue Viollet-le-Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 72 72 pierrefonds@monuments-nationaux.fr

English :

The Château de Pierrefonds has seen many owners come and go? but from tragic fates to forgotten ruins, none of them have really benefited! When Emperor Napoleon III and Empress Eugenie, fascinated by Romanticism, decided to bring it back to life, the 19th century became fascinated by spiritualism and the occult?

So how do you dare to enter this grandiose, magnificent and mysterious building? To let your imagination run wild, of course! And discover hidden rooms, fantastical stories and a host of sometimes disturbing statues!

In the style of 19th-century artists, imagine and create a gloomy décor in paper, inspired by the castle?s setting and strange world? An experience that’s at once artistic, historical? and a little macabre!

Tickets available on site.

German :

Das Schloss Pierrefonds hat schon viele Besitzer gesehen, aber von tragischen Schicksalen bis hin zu vergessenen Ruinen hat keiner von ihnen wirklich profitiert! Als Kaiser Napoleon III. und Kaiserin Eugenie, die von der Romantik fasziniert waren, beschlossen, das Schloss wiederzubeleben, begeisterte sich das 19

Wie können Sie es wagen, durch die Türen dieses großartigen, prächtigen und geheimnisvollen Gebäudes zu schreiten? Natürlich, um Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen! Und machen Sie sich auf die Suche nach versteckten Räumen, fantastischen Geschichten und einem Volk von Statuen, die Ihnen manchmal unheimlich vorkommen!

Jahrhundert eine düstere Szenerie aus Papier, die von den Orten und der seltsamen Welt des Schlosses inspiriert ist? Eine künstlerische, historische und makabre Erfahrung!

Eintrittskarten vor Ort.

Italiano :

Lo Château de Pierrefonds ha visto avvicendarsi molti proprietari… ma da destini tragici a rovine dimenticate, nessuno di loro lo ha sfruttato al meglio! Quando l’imperatore Napoleone III e l’imperatrice Eugenia, affascinati dal Romanticismo, decisero di riportarlo in vita, il XIX secolo si appassionò allo spiritismo e all’occulto?

Come osare allora entrare in questo edificio grandioso, magnifico e misterioso? Lasciando correre l’immaginazione, naturalmente! E partire alla scoperta di stanze nascoste, storie fantastiche e una serie di statue a volte inquietanti!

Nello stile degli artisti del XIX secolo, immaginate e create con la carta un arredamento tetro, ispirato agli strani ambienti del castello? Un’esperienza artistica, storica e un po’ macabra!

Biglietti disponibili in loco.

Espanol :

El castillo de Pierrefonds ha visto pasar a muchos propietarios… pero, desde destinos trágicos hasta ruinas olvidadas, ¡ninguno de ellos le ha sacado realmente partido! Cuando el emperador Napoleón III y la emperatriz Eugenia, fascinados por el Romanticismo, decidieron devolverlo a la vida, el siglo XIX quedó fascinado por el espiritismo y el ocultismo..

Entonces, ¿cómo atreverse a entrar en este edificio grandioso, magnífico y misterioso? Dejando volar su imaginación, ¡por supuesto! ¡Y lanzarse a descubrir salas ocultas, historias fantásticas y un sinfín de estatuas a veces inquietantes!

Al estilo de los artistas del siglo XIX, imagine y cree en papel una decoración tenebrosa, inspirada en el extraño entorno del castillo.. Una experiencia artística, histórica y ligeramente macabra

Venta de entradas in situ.

