Spécial Halloween | Quand la nuit tombe sur le château… Pierrefonds

Spécial Halloween | Quand la nuit tombe sur le château… Pierrefonds mercredi 22 octobre 2025.

Spécial Halloween | Quand la nuit tombe sur le château…

Rue Viollet-le-Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29

Le château de Pierrefonds devient encore plus magique quand le soleil se couche… Des histoires étonnantes se racontent sur la vie de drôles d’animaux qui n’aiment sortir que la nuit des chats malicieux, des hiboux aux grands yeux, ou encore des chauves-souris discrètes qui volent sans bruit !

Mais ce n’est pas tout… D’autres créatures fantastiques viennent aussi peupler les récits comme Mélusine, la dame-serpent, ou le Blemmye, un monstre inquiétant qui n’a pas de tête…

Et si tu créais ton animal de la nuit préféré ? Avec de laine et des pompons tout doux, invente un chat farceur, une chauve-souris rigolote ou un hibou curieux… Laisse parler ton imagination !

Billetterie sur place.

Le château de Pierrefonds devient encore plus magique quand le soleil se couche… Des histoires étonnantes se racontent sur la vie de drôles d’animaux qui n’aiment sortir que la nuit des chats malicieux, des hiboux aux grands yeux, ou encore des chauves-souris discrètes qui volent sans bruit !

Mais ce n’est pas tout… D’autres créatures fantastiques viennent aussi peupler les récits comme Mélusine, la dame-serpent, ou le Blemmye, un monstre inquiétant qui n’a pas de tête…

Et si tu créais ton animal de la nuit préféré ? Avec de laine et des pompons tout doux, invente un chat farceur, une chauve-souris rigolote ou un hibou curieux… Laisse parler ton imagination !

Billetterie sur place. .

Rue Viollet-le-Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 72 72 pierrefonds@monuments-nationaux.fr

English :

Pierrefonds Castle becomes even more magical when the sun goes down? Astonishing stories are told about the lives of strange animals who only like to come out at night: mischievous cats, wide-eyed owls and discreet bats that fly without making a sound!

But that’s not all? Other fantastic creatures also populate the stories: like Mélusine, the snake lady, or Blemmye, a disturbing monster with no head?

How about creating your favorite animal of the night? Using wool and soft pom-poms, you can invent a mischievous cat, a funny bat or a curious owl? Let your imagination run wild!

Tickets available on site.

German :

Das Schloss von Pierrefonds wird noch magischer, wenn die Sonne untergeht? Es werden erstaunliche Geschichten über das Leben der seltsamen Tiere erzählt, die nur nachts unterwegs sind: schelmische Katzen, großäugige Eulen und leise fliegende Fledermäuse

Aber das ist noch nicht alles? Auch andere fantastische Kreaturen bevölkern die Geschichten: Melusine, die Schlangenfrau, oder Blemmye, ein unheimliches Monster ohne Kopf?

Wie wäre es, wenn du dein Lieblingstier der Nacht bastelst? Mit Wolle und weichen Pompons kannst du eine freche Katze, eine lustige Fledermaus oder eine neugierige Eule erfinden Lass deiner Fantasie freien Lauf!

Eintrittskarten vor Ort.

Italiano :

Il castello di Pierrefonds diventa ancora più magico quando il sole tramonta? Vengono raccontate storie sorprendenti sulla vita di strani animali che amano uscire solo di notte: gatti dispettosi, gufi dagli occhi spalancati e pipistrelli discreti che volano senza fare rumore!

Ma non è tutto? Anche altre creature fantastiche popolano le storie: come Mélusine, la donna serpente, o Blemmye, un inquietante mostro senza testa?

Perché non creare il vostro animale notturno preferito? Con lana e morbidi pon-pon, inventate un gatto dispettoso, un buffo pipistrello o un curioso gufo? Date libero sfogo alla vostra immaginazione!

Biglietti disponibili in loco.

Espanol :

El castillo de Pierrefonds se vuelve aún más mágico cuando se pone el sol.. Se cuentan historias sorprendentes sobre la vida de extraños animales a los que sólo les gusta salir de noche: gatos traviesos, búhos de ojos muy abiertos y discretos murciélagos que vuelan sin hacer ruido

Pero eso no es todo Otras criaturas fantásticas también pueblan las historias: como Mélusine, la señora serpiente, o Blemmye, un inquietante monstruo sin cabeza..

¿Por qué no creas tu animal favorito de la noche? Con lana y suaves pompones, inventa un travieso gato, un gracioso murciélago o un curioso búho ¡Deja volar tu imaginación!

Venta de entradas in situ.

L’événement Spécial Halloween | Quand la nuit tombe sur le château… Pierrefonds a été mis à jour le 2025-10-06 par Compiègne Pierrefonds Tourisme