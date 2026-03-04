Spécial Kids : La Fête du court métrage – Mon jardin merveilleux – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

Spécial Kids : La Fête du court métrage – Mon jardin merveilleux – L’hybride, Lille Samedi 28 mars, 10h30 L’hybride Nord

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:30:00+01:00

Après deux soirées de projection, nous proposons cette fois un programme spécial pour nos cinéphiles en herbe. Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin !

La projection sera précédée d’une lecture en lien avec la thématique du programme proposée par Lire et faire lire, et suivie d’un échange autour des films diffusés.

Dès 3 ans.

Durée du programme : 50 min env.

Dans le cadre de La Fête du court métrage.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 10h

Lecture et projection : 10h30

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

Attention : si vous avez réservé mais ne pouvez honorer votre réservation, pensez à « libérer votre billet » dans la billetterie afin que d’autres spectateur·rice·s puissent en profiter !

> Toutes les infos

> Billetterie

L’hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/51-Special-Kids-LA-FETE-DU-COURT-METRAGE-MON-JARDIN-MERVEILLEUX »}] [{« link »: « https://lhybride.org/special-kids-la-fete-du-court-metrage-mon-jardin-merveilleux/ »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/51-Special-Kids-LA-FETE-DU-COURT-METRAGE-MON-JARDIN-MERVEILLEUX »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

La Fête du court métrage s’invite à L’hybride avec 3 rendez-vous pour célébrer le format court.