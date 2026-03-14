Spécial Marathon Cherche et Trouve, la Ville d’Hiver dans l’objectif Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon

Spécial Marathon Cherche et Trouve, la Ville d’Hiver dans l’objectif

Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour ce week-end festif et sportif, nous vous proposons un programme spécial de visites guidées.

À Arcachon, au cœur du quartier de la Ville d’Hiver, A votre tour ! avec Pierre vous propose une expérience aussi bien ludique qu’originale un cherche et trouve en plein air géant, conçu pour tous les curieux, petits et grands.

Dès les premières minutes, chacun se laisse prendre au jeu observer les détails des villas, lever les yeux vers les façades sculptées, dénicher un motif, un symbole, un indice parfois bien caché… Chaque découverte devient une petite victoire, chaque pas une nouvelle surprise.

Ce jeu grandeur nature, vous invite à la fois à s’amuser, à coopérer et à s’émerveiller devant le patrimoine unique du quartier. Le parcours, accessible à tous, mêle observation, anecdotes et esprit d’équipe pour vivre un moment convivial, rythmé de défis malicieux. .

Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com

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English : Spécial Marathon Cherche et Trouve, la Ville d’Hiver dans l’objectif

L’événement Spécial Marathon Cherche et Trouve, la Ville d’Hiver dans l’objectif Arcachon a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Arcachon