Spécial Marathon Code 502, l’expérience souterrraine d’Arcachon MA.AT Office de Tourisme Arcachon

Spécial Marathon Code 502, l’expérience souterrraine d’Arcachon

MA.AT Office de Tourisme Esplanade Georges Pompidou Arcachon Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour ce week-end festif et sportif, nous vous proposons un programme spécial de visites guidées.

Construit en 1943 sous l’occupation allemande, ce bunker de 120 m², spécialisé dans les télécommunications, a été bâti sous terre pour être protégé des bombardements. Refermé et arasé en 1946, il était tombé dans l’oubli jusqu’en 2015. C’est le Groupement de Recherches GRAMASA qui a effectué les fouilles. Ce lieu, jamais visité jusqu’alors sait faire le lien entre passé et présent, sur un mode immersif, pédagogique, patrimoniales.

Ce vestige de la Seconde Guerre Mondiale est désormais restauré et ouvert au public. Une scénographie immersive vous accompagne dans la découverte de ce symbole de d’Arcachon. .

MA.AT Office de Tourisme Esplanade Georges Pompidou Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Spécial Marathon Code 502, l’expérience souterrraine d’Arcachon

L’événement Spécial Marathon Code 502, l’expérience souterrraine d’Arcachon Arcachon a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Arcachon