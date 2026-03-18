Spécial Marathon la Ville d’Hiver, escapade architecturale Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon

Spécial Marathon la Ville d’Hiver, escapade architecturale

Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour ce week-end festif et sportif, nous vous proposons un programme spécial de visites guidées.

Découvrez l’évolution architecturale et stylistique des villas de la Ville d’Hiver. De sa création aux anecdotes historiques liées à l’aristocratie et la bourgeoisie venues en villégiature dans ce quartier, laissez-vous guider dans ce quartier emblématique d’Arcachon.

Vous serez accompagnés par Sandrine, guide conférencière et experte locale.

Inscription et renseignements auprès de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com

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English : Spécial Marathon la Ville d’Hiver, escapade architecturale

L’événement Spécial Marathon la Ville d’Hiver, escapade architecturale Arcachon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Arcachon