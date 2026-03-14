Spécial Marathon Pépites et gourmandises arcachonnaises Arcachon
Spécial Marathon Pépites et gourmandises arcachonnaises Arcachon samedi 28 mars 2026.
Spécial Marathon Pépites et gourmandises arcachonnaises
Office de Tourisme au MAAT Arcachon Gironde
Tarif : 21.5 – 21.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Pour ce week-end festif et sportif, nous vous proposons un programme spécial de visites guidées.
Sandrine, votre guide-conférencière 100% Bassin d’Arcachon, vous propose une balade au coeur de ville avec des haltes gourmandes chez nos créateurs pâtissiers et chocolatiers. .
Office de Tourisme au MAAT Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97
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English : Spécial Marathon Pépites et gourmandises arcachonnaises
L’événement Spécial Marathon Pépites et gourmandises arcachonnaises Arcachon a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Arcachon