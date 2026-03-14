Spécial Marathon Pépites et gourmandises arcachonnaises

Office de Tourisme au MAAT Arcachon Gironde

Tarif : 21.5 – 21.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour ce week-end festif et sportif, nous vous proposons un programme spécial de visites guidées.

Sandrine, votre guide-conférencière 100% Bassin d’Arcachon, vous propose une balade au coeur de ville avec des haltes gourmandes chez nos créateurs pâtissiers et chocolatiers. .

Office de Tourisme au MAAT Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Spécial Marathon Pépites et gourmandises arcachonnaises

L’événement Spécial Marathon Pépites et gourmandises arcachonnaises Arcachon a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Arcachon