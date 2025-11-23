Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou mercredi 17 décembre 2025.
Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Mercredi 17 décembre à Saint-Aulaye, Microfolie , de 15h à 16h30.
Spécial Noël Ecoresponsable (à partir de 5 ans)
Viens découvrir les œuvres du musée autour de Noël et fabrique tes décorations Ecoresponsables
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64
English : Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye
Wednesday December 17 at Saint-Aulaye, Microfolie , 3pm to 4:30pm.
Eco-responsible Christmas special (ages 5 and up)
Come and discover the museum’s Christmas-themed works and make your own eco-friendly decorations
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.
German : Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye
Mittwoch, 17. Dezember in Saint-Aulaye, Microfolie , von 15:00 bis 16:30 Uhr.
Umweltbewusstes Weihnachtsspecial (ab 5 Jahren)
Komm und entdecke die Werke des Museums rund um Weihnachten und stelle deine Ecoresponsables-Dekorationen her
Facebook: Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.
Italiano :
Mercoledì 17 dicembre a Saint-Aulaye, Microfolie, dalle 15.00 alle 16.30.
Speciale Natale eco-responsabile (dai 5 anni)
Venite a scoprire le mostre natalizie del museo e a realizzare le vostre decorazioni ecologiche
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.
Espanol : Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye
Miércoles 17 de diciembre en Saint-Aulaye, Microfolie , de 15.00 a 16.30 h.
Especial Navidad eco-responsable (a partir de 5 años)
Ven a descubrir las exposiciones navideñas del museo y crea tus propios adornos ecológicos
Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord
05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.
L’événement Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne