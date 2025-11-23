Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Mercredi 17 décembre à Saint-Aulaye, Microfolie , de 15h à 16h30.

Spécial Noël Ecoresponsable (à partir de 5 ans)

Viens découvrir les œuvres du musée autour de Noël et fabrique tes décorations Ecoresponsables

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

Mercredi 17 décembre à Saint-Aulaye, Microfolie , de 15h à 16h30.

Spécial Noël Ecoresponsable (à partir de 5 ans)

Viens découvrir les œuvres du musée autour de Noël et fabrique tes décorations Ecoresponsables

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34 .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64

English : Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye

Wednesday December 17 at Saint-Aulaye, Microfolie , 3pm to 4:30pm.

Eco-responsible Christmas special (ages 5 and up)

Come and discover the museum’s Christmas-themed works and make your own eco-friendly decorations

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

German : Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye

Mittwoch, 17. Dezember in Saint-Aulaye, Microfolie , von 15:00 bis 16:30 Uhr.

Umweltbewusstes Weihnachtsspecial (ab 5 Jahren)

Komm und entdecke die Werke des Museums rund um Weihnachten und stelle deine Ecoresponsables-Dekorationen her

Facebook: Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

Italiano :

Mercoledì 17 dicembre a Saint-Aulaye, Microfolie, dalle 15.00 alle 16.30.

Speciale Natale eco-responsabile (dai 5 anni)

Venite a scoprire le mostre natalizie del museo e a realizzare le vostre decorazioni ecologiche

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

Espanol : Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye

Miércoles 17 de diciembre en Saint-Aulaye, Microfolie , de 15.00 a 16.30 h.

Especial Navidad eco-responsable (a partir de 5 años)

Ven a descubrir las exposiciones navideñas del museo y crea tus propios adornos ecológicos

Facebook Micro-Folie Saint-Aulaye en Périgord

05 53 91 41 64- 06 70 67 96 34.

L’événement Spécial Noël Ecoresponsable- Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne