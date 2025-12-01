Spécial Noël Visite aux lampions De Saint-Nicolas à la Cité Plantagenêt, Maison du Pilier Rouge Le Mans
Spécial Noël Visite aux lampions De Saint-Nicolas à la Cité Plantagenêt
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-29 17:00:00
fin : 2025-12-29 18:30:00
2025-12-29
La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt. Découvrez son histoire truffée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.
RDV à 17h + option à 19h .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
