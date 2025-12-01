Spécial Noël Visite aux lampions De Saint-Nicolas à la Cité Plantagenêt, Maison du Pilier Rouge Le Mans

Spécial Noël Visite aux lampions De Saint-Nicolas à la Cité Plantagenêt

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 17:00:00

fin : 2025-12-29 18:30:00

Date(s) :

2025-12-29

La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt. Découvrez son histoire truffée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.

RDV à 17h + option à 19h .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

