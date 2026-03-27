SPÉCIAL PÂQUES CHASSE AUX OEUFS

route de Sète Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs et découverte des œufs et des nids des oiseaux.

À travers une animation ludique…Rejoignez-nous pour une chasse aux oeufs pas comme les autres ! Apprenez à reconnâitre les oeufs et les nids des oiseaux du Bagnas des oeufs en chocolat seront offerts !

#PAQUES .

route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

Egg hunt and discovery of birds’ eggs and nests.

L’événement SPÉCIAL PÂQUES CHASSE AUX OEUFS Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34