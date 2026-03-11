Spécial Pâques Visite, Dégustation de Crémants de Bourgogne & Chocolat Veuve Ambal Montagny-lès-Beaune

Spécial Pâques Visite, Dégustation de Crémants de Bourgogne & Chocolat

Veuve Ambal Le Pré Neuf Montagny-lès-Beaune Côte-d’Or

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

2026-04-03

Lors d’une visite de notre site de production, vous découvrirez l’histoire de notre maison ainsi que le savoir-faire qui se cache derrière nos Crémants de Bourgogne.

Prolongez ensuite l’expérience par une dégustation de 4 Crémants, accompagnés de 4 bonbons de chocolat de la Maison Dufoux, finement sélectionnés pour révéler et sublimer les arômes de chaque cuvée.

Un moment gourmand et inoubliable, dédié aux amateurs de vins effervescents et de chocolat, où terroir, savoir-faire et plaisir se rencontrent. .

