Spécial St Valentin Café curieux sur la Romance Thionville

Spécial St Valentin Café curieux sur la Romance

1 place André Malraux Thionville Moselle

Dark romance, romantasy, new adult ou encore new romance autant de sous-genres de la romance qui émergent ces dernières années et conquièrent un public de plus en plus large et jeune. Vous souhaitez (re)découvrir ce genre ? Vous êtes parents et êtes curieux de savoir ce que vos enfants lisent ? En partenariat avec l’Université de Lorraine, Puzzle vous invite à un Café curieux en compagnie d’Adeline Florimond-Clerc, maîtresse de conférences et chercheuse au Centre de recherches sur les médiations et pratiques culturelles et littéraires à l’Université de Lorraine.

À partir de 16 ansTout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Dark romance, romantasy, new adult or new romance: these are just some of the romance sub-genres that have emerged in recent years, winning over an ever wider and younger audience. Would you like to (re)discover this genre? Are you a parent curious about what your children are reading? In partnership with the Université de Lorraine, Puzzle invites you to a Café curieux with Adeline Florimond-Clerc, lecturer and researcher at the Centre de recherches sur les médiations et pratiques culturelles et littéraires at the Université de Lorraine.

Ages 16 and up

