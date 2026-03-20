Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire Route de Trouville Pont-l’Évêque

Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire

Route de Trouville Distillerie Père Magloire Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Week-end de Pâques à la Distillerie Père Magloire ! ??

Les 4, 5 et 6 avril, venez découvrir le musée en famille.

Pour chaque visite, les enfants repartent avec des chocolats !

Et chaque jour, un œuf de Pâques géant est caché dans le musée… saurez-vous le trouver ? .

Route de Trouville Distillerie Père Magloire Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 30 31 contact@distillerieperemagloire.com

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English : Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire

L’événement Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville