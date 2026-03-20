Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire Route de Trouville Pont-l’Évêque
Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire Route de Trouville Pont-l’Évêque samedi 4 avril 2026.
Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire
Route de Trouville Distillerie Père Magloire Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Week-end de Pâques à la Distillerie Père Magloire ! ??
Les 4, 5 et 6 avril, venez découvrir le musée en famille.
Pour chaque visite, les enfants repartent avec des chocolats !
Et chaque jour, un œuf de Pâques géant est caché dans le musée… saurez-vous le trouver ? .
Route de Trouville Distillerie Père Magloire Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 30 31 contact@distillerieperemagloire.com
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English : Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire
L’événement Spécial Week-End de Pâques Distillerie Père Magloire Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville
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