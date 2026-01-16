Special West Cost/Michael Franks Le Son de la Terre PARIS 05
Special West Cost/Michael Franks Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 20 février 2026.
Dominique Fillon invite Pamina Beroff, Kamil Rustam, Hagar Ben Ari, Francis Arnaud et Sylvain Gontard pour une soirée spéciale West Coast et Michael Franks.
Au programme : des compositions originales et des reprises du chanteur emblématique d’une époque où jazz, pop et soul se mêlaient harmonieusement.
Un plateau exceptionnel d’artistes internationaux pour une soirée jazz pop à la redécouverte de Michael Franks et de la musique West Coast des années 80.
Composition du groupe :
Dominique Fillon-piano
Pamina Beroff-voix
Kamil Rustam-guitare
Hagar Ben Ari-basse
Sylvain Gontard-trompette
Francis Arnaud-Batterie
Un plateau de musiciens exceptionnels pour redécouvrir Michael Franks.
Le vendredi 20 février 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-20T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-20T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire