Special West Cost/Michael Franks Le Son de la Terre PARIS 05

Dominique Fillon invite Pamina Beroff, Kamil Rustam, Hagar Ben Ari, Francis Arnaud et Sylvain Gontard pour une soirée spéciale West Coast et Michael Franks.

Au programme : des compositions originales et des reprises du chanteur emblématique d’une époque où jazz, pop et soul se mêlaient harmonieusement.

Un plateau exceptionnel d’artistes internationaux pour une soirée jazz pop à la redécouverte de Michael Franks et de la musique West Coast des années 80.

Composition du groupe :

Dominique Fillon-piano

Pamina Beroff-voix

Kamil Rustam-guitare

Hagar Ben Ari-basse

Sylvain Gontard-trompette

Francis Arnaud-Batterie

Un plateau de musiciens exceptionnels pour redécouvrir Michael Franks.

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



