Spéciale « champignons » Neuvy-sur-Barangeon

Spéciale « champignons » Neuvy-sur-Barangeon mardi 21 octobre 2025.

Spéciale « champignons »

Tourbière de la Guette Neuvy-sur-Barangeon Cher

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Le temps d’une promenade, découvrez le monde mystérieux des champignons dans une tourbière. Cette sortie est destinée à la reconnaissance des champignons mais pas à leur cueillette.

Tourbière de la Guette Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Take a walk and discover the mysterious world of mushrooms in a peat bog. This outing is designed for mushroom recognition, but not for picking.

German :

Entdecken Sie bei einem Spaziergang die geheimnisvolle Welt der Pilze in einem Torfmoor. Dieser Ausflug dient dem Erkennen von Pilzen, nicht aber dem Sammeln.

Italiano :

Passeggiata alla scoperta del misterioso mondo dei funghi in una torbiera. L’obiettivo di questa gita è imparare a riconoscere i funghi, ma non a raccoglierli.

Espanol :

Dé un paseo y descubra el misterioso mundo de las setas en una turbera. El objetivo de esta salida es aprender a reconocer las setas, pero no a recogerlas.

