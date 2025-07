Spéciale enduro prairie La Capelle-Bleys

Spéciale enduro prairie La Capelle-Bleys samedi 2 août 2025.

Spéciale enduro prairie

La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

À l’occasion de la fête du village, nous organisons la 6ème édition de la Spéciale Enduro Prairie. Restauration sur place Le Douzoulet / La Pizza du Rouergue.

La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 6 49 73 97 02

English :

On the occasion of the village festival, we are organizing the 6th edition of the Spéciale Enduro Prairie. On-site catering: Le Douzoulet / La Pizza du Rouergue.

German :

Anlässlich des Dorffestes organisieren wir die 6. Ausgabe der Spéciale Enduro Prairie. Verpflegung vor Ort: Le Douzoulet / La Pizza du Rouergue.

Italiano :

In occasione della festa del paese, organizziamo la 6ª edizione della Spéciale Enduro Prairie. Ristorazione in loco: Le Douzoulet / La Pizza du Rouergue.

Espanol :

Con motivo de la fiesta del pueblo, organizamos la 6ª edición del Spéciale Enduro Prairie. Catering in situ: Le Douzoulet / La Pizza du Rouergue.

