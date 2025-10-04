SPÉCIALE HARRY POTTER, L’ATELIER ! Paulhan

SPÉCIALE HARRY POTTER, L’ATELIER ! Paulhan samedi 4 octobre 2025.

SPÉCIALE HARRY POTTER, L’ATELIER !

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Viens vivre une matinée magique transforme-toi en apprenti sorcier et crée ton œuf de dragon unique !
Viens vivre une matinée magique transforme-toi en apprenti sorcier et crée ton œuf de dragon unique ! Une aventure ensorcelante t’attend… Seras-tu prêt à relever le défi ?

Dès 6 ans
Gratuit, sur inscription.   .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89  mediatheque@paulhan.fr

English :

Come and experience a magical morning: transform yourself into a sorcerer’s apprentice and create your own unique dragon egg!

German :

Erlebe einen magischen Morgen: Verwandle dich in einen Zauberlehrling und erschaffe dein einzigartiges Drachenei!

Italiano :

Venite a trascorrere una mattinata magica: trasformatevi in un apprendista stregone e create il vostro uovo di drago personale!

Espanol :

Ven a disfrutar de una mañana mágica: ¡transfórmate en aprendiz de brujo y crea tu propio huevo de dragón!

L’événement SPÉCIALE HARRY POTTER, L’ATELIER ! Paulhan a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS