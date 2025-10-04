SPÉCIALE HARRY POTTER, L’ATELIER ! Paulhan
20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Viens vivre une matinée magique transforme-toi en apprenti sorcier et crée ton œuf de dragon unique ! Une aventure ensorcelante t’attend… Seras-tu prêt à relever le défi ?
Dès 6 ans
Gratuit, sur inscription. .
20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr
English :
Come and experience a magical morning: transform yourself into a sorcerer’s apprentice and create your own unique dragon egg!
German :
Erlebe einen magischen Morgen: Verwandle dich in einen Zauberlehrling und erschaffe dein einzigartiges Drachenei!
Italiano :
Venite a trascorrere una mattinata magica: trasformatevi in un apprendista stregone e create il vostro uovo di drago personale!
Espanol :
Ven a disfrutar de una mañana mágica: ¡transfórmate en aprendiz de brujo y crea tu propio huevo de dragón!
