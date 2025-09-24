Spéciale Heure du conte en Langue des signes Médiathèque d’Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre

Médiathèque d’Athis de l’Orne Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-09-24 10:30:00

fin : 2025-09-24 11:30:00

2025-09-24

A l’occasion de la Journée mondiale des sourds , Elsa Glückmann, interprète en Langue des signes, viendra signer les contes.

o 10h30-11h > pour les petits de 0- 3 ans

o 11h-11h30 > pour les 4 ans et +

Elle sera accompagné de deux bénévoles. Sur réservation .

Médiathèque d’Athis de l’Orne Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 85 29 82 53 mediatheques@athisvalderouvre.fr

