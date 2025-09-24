Spéciale Heure du conte en Langue des signes Médiathèque d’Athis de l’Orne Athis-Val de Rouvre
Spéciale Heure du conte en Langue des signes Médiathèque d'Athis de l'Orne Athis-Val de Rouvre mercredi 24 septembre 2025.
Début : 2025-09-24 10:30:00
fin : 2025-09-24 11:30:00
2025-09-24
A l’occasion de la Journée mondiale des sourds , Elsa Glückmann, interprète en Langue des signes, viendra signer les contes.
o 10h30-11h > pour les petits de 0- 3 ans
o 11h-11h30 > pour les 4 ans et +
Elle sera accompagné de deux bénévoles. Sur réservation .
Médiathèque d'Athis de l'Orne Athis de l'Orne Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie
English : Spéciale Heure du conte en Langue des signes
