SPÉCIALE LINKIN PARK TRIBUTE – LE BATEAU PHARE Paris

SMARTARTECH PRÉSENTE : ALL NIGHT ROCK – SPÉCIALE LINKIN PARK TRIBUTEFrom dusk till dawn… Une nuit taillée pour sauter, hurler et libérer toute ta rage intérieure.Le 21 novembre, embarque à bord du Bateau Phare pour une nuit 100% rock en deux temps :PARTIE 1 – MAINSTREAM ROCK FRENZYLa soirée démarre fort avec un marathon de bangers rock emblématiques :System Of A Down, Nirvana, Green Day, Metallica, AC/DC, Led Zeppelin, Motörhead…Des hymnes qui ont façonné les nuits les plus électriques des années 90-2000.De quoi chauffer tes cordes vocales avant l’ascension finale.PARTIE 2 – TRIBUTE LINKIN PARK : HYBRID THEORY X METEORAUne fois la nuit bien entamée, Hybrid Teora Tribute prend le relais et embrase la scène avec un hommage surpuissant aux albums cultes Hybrid Theory & Meteora .Prépare-toi à te briser la voix sur :Numb , In the End , Crawling , Somewhere I Belong , Breaking the Habit …Une montée d’émotions, entre rage cathartique et nostalgie brute.T’as vu leur retour sur scène récemment et tu veux revivre l’impact ?T’as raté les billets et tu veux ressentir la même intensité ?Ce final est pour toi.Lieu : Le Bateau Phare – 13 Port de la Gare, 75013 ParisOuverture des portes : 20hTribute Linkin Park en seconde partie de soiréeBar & restauration – pour tenir le choc jusqu’au bout de la nuitDress code : noir total, cuir, chaînes, clous & esprit moshpit ready.Mantra de la nuit : rock till you drop.#AllNightRock #LinkinParkTribute #HybridTeora #FromDuskTillDawn #BateauPhare #RockNight #HybridTheory #Meteora #RockLegendsLicence spectacle : PLATESV-D-2024-001569

LE BATEAU PHARE 3 PORT DE LA GARE, QUAI FRANÇOIS 75013 Paris 75