Spéciale Ramadier et Bourgeau animation lecture pour les tout-petits Bibliothèque municipale Sainte-Marie-sur-Ouche

Spéciale Ramadier et Bourgeau animation lecture pour les tout-petits

Bibliothèque municipale 112, Grande rue Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 09:45:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Spéciale Ramadier et Bourgeau

Animation lecture pour les tout-petits, coanimée par le Relais Petite Enfance et suivie par un moment de convivialité.

Gratuit.

Pour les 0-3 ans, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou d’un parent.

Sur inscription rpe.malain@ouche-montagne.fr ou 06 18 13 63 00

Animation proposée par la bibliothèque municipale et le réseau Ouche et Montagne dans le cadre du festival Ça Papote ! Rencontre avec un auteur jeunesse , organisé par la Médiathèque Côte d’Or. .

Bibliothèque municipale 112, Grande rue Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 13 63 00 rpe.malain@ouche-montagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spéciale Ramadier et Bourgeau animation lecture pour les tout-petits

L’événement Spéciale Ramadier et Bourgeau animation lecture pour les tout-petits Sainte-Marie-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Ouche et Montagne