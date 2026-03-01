Spéciale Ramadier et Bourgeau animation lecture pour les tout-petits Bibliothèque municipale Sainte-Marie-sur-Ouche
Animation lecture pour les tout-petits, coanimée par le Relais Petite Enfance et suivie par un moment de convivialité.
Gratuit.
Pour les 0-3 ans, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou d’un parent.
Sur inscription rpe.malain@ouche-montagne.fr ou 06 18 13 63 00
Animation proposée par la bibliothèque municipale et le réseau Ouche et Montagne dans le cadre du festival Ça Papote ! Rencontre avec un auteur jeunesse , organisé par la Médiathèque Côte d’Or. .
Bibliothèque municipale 112, Grande rue Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 13 63 00 rpe.malain@ouche-montagne.fr
